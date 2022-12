Ue: Tajani su decisioni Bce, perplessità sull'aumento dei tassi, effetto su Borsa e famiglie negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa l’inflazione è provocata dalla guerra e dal costo dell’energia: per questo ci sono perplessità sull’amento dei tassi della Bce. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Radio anch’io”. “Si tratta di condividere o meno la scelta della Bce, che è libera di fare in quanto indipendente dalla politica. l’effetto sulla Borsa di tale decisione non è stato positivo, così come sulle famiglie”, ha detto Tajani. (Res)