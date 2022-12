Ue: Tajani sul Mes, "perplessità" dal governo su approvazione regolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La maggioranza di governo in Italia ha “qualche perplessità” sull’approvazione del regolamento di utilizzo del Meccanismo di stabilità europeo (Mes). Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Radio anch’io”. “Sono sempre stato favorevole all’utilizzo del Mes ma ora si parla del regolamento dell’utilizzo di questo strumento e ora manca, secondo me, un controllo democratico sullo sfruttamento delle risorse”, ha detto Tajani. “Il Parlamento si è espresso in maniera critica e ora toccherà sempre a quest’istituzione se decidere o meno, se ne discuterà anche a Bruxelles, ma da parte della maggioranza di governo permane qualche perplessità”, ha detto Tajani. (Res)