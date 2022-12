Ucraina: allerta aerea in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Ucraina hanno diramato un'allerta aerea sull'intero territorio del Paese. E' quanto emerge dalla mappa di allerta aerea online del ministero degli Affari digitali di Kiev. Il governatore della regione di Mykolaiv, Vitalij Kim, ha avvertito i cittadini del rischio di attacchi missilistici russi: "Ci aspettiamo circa 60 missili. Nel nord del territorio dell'Ucraina già ne abbiamo individuati alcuni. Penso anche che la nostra difesa aerea ne abbatterà almeno 50", ha scritto Kim su Telegram. Il governatore di Zhytomyr, Vitalij Bunechko, ha riferito invece che nelle regioni di Cherkassy e Zhytomyr è stata sospesa in via emergenziale la trasmissione di energia sulla rete per proteggere le infrastrutture critiche. Il vice capo dell’ufficio presidenziale, Kyrylo Tymoshenko, ha esortato gli ucraini a non ignorare l'allerta aerea e recarsi nei rifugi. (Kiu)