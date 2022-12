Donbass: autorità russe di Donetsk, attacco forze di Kiev contro quartiere Kuibyshevsky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe ucraine hanno sparato tre proiettili calibro 155 millimetri nel quartiere Kuibyshevsky di Donetsk. Lo ha riferito l'ufficio di rappresentanza della repubblica popolare di Donetsk presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina (Jccc). "Il fuoco è stato aperto dalle formazioni armate dell'Ucraina in direzione: 09.49 dell'insediamento di Netaylovo e della città di Donetsk, in particolare nel quartiere di Kuibyshevsky)", ha riferito l''ufficio di rappresentanza su Telegram. (Rum)