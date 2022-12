Regno Unito: riprendono gli scioperi ferroviari nonostante accordo con sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi ferroviari in Regno Unito subiranno delle gravi interruzione ancora una volta quest'oggi per via della ripresa di uno sciopero nazionale. Si auspicava una svolta nella disputa fra sindacati e il governo dopo che i membri della Transport Salaried Staffs Association (Tssa) hanno votato a favore del miglioramento dell'accordo retributivo. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il sindacato Tssa, che è molto più piccolo del sindacato National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (Rmt), ha affermato che l'85 per cento dei suoi membri ha votato a favore dell'offerta del governo, che include un aumento salariale minimo del 9 per cento entro gennaio 2023, migliori condizioni di sicurezza sul lavoro fino al 2025 e garanzie su termini e condizioni. Un portavoce del ministero dei Trasporti ha affermato che l'annuncio mostra come la situazione stia cambiando: "È chiaro a tutti che questa offerta è equa e ragionevole, offre una migliore retribuzione ai lavoratori ma apporta riforme vitali alle nostre ferrovie". (Rel)