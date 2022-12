Usa: Twitter sospende i profili di diversi giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social media Twitter ha sospeso i profili di diversi giornalisti di importanti testate statunitensi. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui i giornalisti sospesi dalla piattaforma sono Ryan Mac del quotidiano "New York Times", Drew Harwell della "Washington Post", Donie O’Sullivan dell'emittente televisiva "Cnn", Micah Lee di "The Intercept", Matt Binder di "Mashable", i giornalisti indipendenti Aaron Rupar e Tony Webster, e il commentatore politico Keith Obermann. Tutti avevano trattato negli ultimi giorni la sospensione del profilo "@Elonjet", curato dal 19enne della Florida Jack Sweeney, che riportava in tempo reale gli spostamenti del proprietario di Twitter, Elon Musk. Musk, che ha recente acquistato Twitter professandosi "assolutista della libertà di parola", aveva giustificato la sospensione del profilo di Sweeney definendola una questione relativa alla privacy e alla sicurezza personale: "Qualsiasi account che pubblica informazioni personali in merito alla posizione in tempo reale di un individuo verrà sospeso, dal momento che si tratta di una violazione della sicurezza fisica", aveva affermato Musk. (segue) (Was)