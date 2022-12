Usa: deputati democratici presentano disegno di legge per l'incandidabilità di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 40 deputati del Partito democratico Usa hanno presentato un disegno di legge teso a impedire all'ex presidente Donald Trump di ricandidarsi alla Casa Bianca o ad altre cariche federali, sulla base del 14mo emendamento della Costituzione Usa. L'emendamento preclude le cariche federali a quanti, dopo aver giurato sulla Costituzione, abbiano intrapreso atti di "insurrezione o ribellione" contro le istituzioni: secondo i deputati, Trump avrebbe assunto un ruolo diretto nell'assalto dei suoi sostenitori alla sede del Congresso, il 6 gennaio 2021, e sarebbe dunque incandidabile. "Non ti è dato di guidare un governo che hai tentato di distruggere", ha dichiarato David Cicilline, deputato democratico e primo firmatario del disegno di legge. Secondo i promotori del provvedimento, Trump avrebbe incoraggiato e alimentato le violenze del 6 gennaio 2021 "provando a intimidire funzionari statali e federali" che avevano rifiutato di mettere in discussione l'esito delle precedenti elezioni presidenziali. (Was)