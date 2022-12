Corea del Nord: risoluzione Assemblea generale Onu condanna abusi dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato ieri una risoluzione che condanna la Corea del Nord per le sue violazioni dei diritti umani. L'annualoe risoluzione non vincolante, co-sponsorizzata da decine di Stati membri, inclusi Corea del Sud e Giappone, è la 18esima nel suo genere approvata consecutivamente dall'Assemblea. La nuova versione del documento esprime preoccupazione per la piaga della fame e della malnutrizione in Corea del Nord, e condanna Pyongyang per la sua determinazione a perseguire lo sviluppo di armi di distruzione di massa "a detrimento del benessere dei suoi cittadini". Secondo la risoluzione, inoltre, le restrizioni alle libertà di pensiero, coscienza ed espressione hanno subito un ulteriore inasprimento "tramite le misure di prevenzione del Covid-19". L'Assemblea generale sollecita Pyongyang a consentire il ritorno del personale umanitario Onu nel Paese, e condanna le "macroscopiche violazioni dei diritti umani" in quel Paese, menzionando in particolare i rapimenti di Stato ai danni di cittadini del Giappone e della Corea del Nord. (segue) (Git)