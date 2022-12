Corea del Nord: Pyongyang rivendica collaudo di nuovo motore per razzi a propellente solido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha sanzionato questa settimana otto individui e quattro entità, incluso il ministero dell'Industria missilistica della Corea del Nord e una sua agenzia commerciale, tutti accusati di aver fornito sostegno e fondi ai programmi balistico e nucleare di Pyongyang. Le sanzioni sono le prime varate dall'Ue a carico di entità nordcoreane dallo scorso aprile. Secondo Bruxelles, l'imposizione delle nuove misure restrittive è imperativo "alla luce del continuo sviluppo di missili balistici" da parte della Corea del Nord in violazione delle risoluzioni approvate dalle Nazioni Unite. L'Ue ha sanzionato anche due petroliere - Unica e New Konk - accusate di aver partecipato attivamente al trasbordo di prodotti petroliferi raffinati in alto mare in violazione della risoluzione 2397 del Consiglio di sicurezza Onu varata a dicembre 2017. (segue) (Git)