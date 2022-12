Malesia: frana causa almeno 13 vittime a Pahang, decine i dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 persone hanno perso la vita e sette sono rimaste ferite in Malesia a causa di una frana verificatasi nelle prime ore di oggi a Genting Highlands, una stazione di montagna tra gli Stati malesiani di Pahang e Selangor. Lo hanno riferito funzionari malesiani, secondo cui gruppi di soccorritori sono tutt'ora impegnati nella ricerca di decine di persone sul sito di un campeggio rimasto sepolto nel fango. Secondo le stime dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, nella frana sono rimaste coinvolte 94 persone, 60 delle quali sono state tratte in salvo. Le operazioni di ricerca coinvolgono circa 400 soccorritori. (Fim)