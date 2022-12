© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni a Mette Frederiksen per la sua riconferma a Primo ministro della Danimarca. “Italia e Danimarca sono partner storici e naturali. Per questo lavoreremo sempre per rafforzare le nostre relazioni bilaterali e la nostra cooperazione all'interno dell'Ue”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)