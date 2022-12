Colombia: presidente Petro annuncia aumento salario minimo del 16 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato un aumento del salario minimo del 16 per cento per il 2023. Il salario minimo salirà in questo modo a 1.300,606 pesos colombiani (circa 256 euro). La decisione è stata annunciata dopo un incontro tra il capo dello Stato, i rappresentanti dei datori di lavoro, i sindacati e il ministro del Lavoro, Gloria Ines Raminez. Petro ha dichiarato di sperare che con l'aumento concordato "si recuperi il potere d'acquisto che si è perso negli ultimi mesi a causa dell'inflazione". (Mec)