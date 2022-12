Onu: Italia saluta con favore adozione nona risoluzione per moratoria pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia saluta con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della nona risoluzione biennale per una moratoria universale della pena di morte. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Rispetto al 2020, il numero dei sostegni a favore dell'adozione è cresciuto. I 125 voti a favore della risoluzione, tra cui quello dell'Italia, si legge, confermano il forte segnale della comunità internazionale verso un progressivo allontanamento da questa pratica ingiusta e disumana, anche alla luce delle recenti esecuzioni dei due giovani manifestanti in Iran, che l'Italia ha immediatamente condannato. (segue) (Com)