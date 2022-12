Onu: Italia saluta con favore adozione nona risoluzione per moratoria pena di morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Paese, anche grazie alla rete diplomatica, ad iniziare dalla rappresentanza permanente a New York, ha svolto un'intensa azione per favorire il più ampio sostegno alla risoluzione. Questo importante risultato è stato anche il frutto di una stretta sinergia tra la Farnesina e le principali organizzazioni della società civile, fra cui Amnesty International Italia, Comunità di Sant'Egidio e Nessuno Tocchi Caino.La risoluzione adottata questa sera accoglie inoltre alcune importanti novità, fra cui il riconoscimento dell'impatto devastante sui figli di condannati a morte; il riconoscimento dell'obbligo di non comminare la pena capitale per i reati commessi da persone di età inferiore ai 18 anni; il riferimento all'importanza della trasparenza nell'accesso alle informazioni per garantire agli imputati le garanzie del giusto processo. La Farnesina coglie quest'occasione per ribadire la propria incondizionata opposizione alla pena di morte, una pena crudele e disumana che, oltre a non avere valore deterrente nei confronti del crimine, rende ogni errore giudiziario fatalmente irreversibile. (Com)