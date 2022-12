Perù: Cepal prevede crescita del 2,7 per cento nel 2022, rallentamento al 2,2 nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Perù chiuderà il 2022 con una crescita del 2,7 per cento, che rallenterà all’2,2 per cento nel 2023. È quanto si legge nel "Bilancio preliminare delle economie dell'America latina e Caraibi 2022", pubblicato oggi dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal). A livello regionale, la crescita del 2022 non sarà superiore al 3,7 per cento, quasi la metà del 6,7 per cento ottenuto nel 2021, mentre per il 2023 si prevede un ulteriore rallentamento, fino all'1,3 per cento. Le stime, legate a un "contesto macroeconomico complesso e di crescenti incertezze", aumentano di mezzo punto percentuale il pronostico 2022 fatto a ottobre, ma tolgono un decimo a quello stilato per l'anno prossimo. "L'attività economica della regione è rallentata riflettendo, da una parte la fine dell'effetto rimbalzo ottenuto nel 2021, e dall'altra gli effetti delle politiche monetarie restrittive, i maggiori limiti imposti alla spesa fiscale, un calo dei consumi e degli investimenti, oltre che il deteriorarsi delle contesto esterno", si legge nella nota. (segue) (Brb)