Migranti: Michel, tema sarà affrontato a Consiglio europeo straordinario a febbraio

- Il tema dei migranti sarà affrontato in maniera dettagliata ad un Consiglio europeo straordinario in programma per il 9-10 febbraio 2023. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la conferenza stampa finale del vertice Ue a Bruxelles. “Non era il tema principale della riunione di oggi, ma siamo ben consapevoli dell’incremento negli arrivi attraverso le rotte nei Balcani occidentali e del Mediterraneo”, ha detto, sottolineando la necessità di “preparare molto bene il dibattito, per dare informazioni utili su questo tema così importante”. (Beb)