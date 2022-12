Russia: Ue valuta se utilizzare beni congelati per finanziare ricostruzione dell’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo è favorevole ad ulteriori sforzi per mettere la Russia di fronte alle proprie responsabilità, alla luce dei crimini di guerra commessi in Ucraina. È quanto si legge nella dichiarazione conclusiva pubblicata al termine del vertice Ue a Bruxelles. “L’Unione sostiene le indagini del procuratore della Corte penale internazionale, e sta valutando la possibilità di utilizzare i beni e le proprietà congelate per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina”, si legge nel documento. (Beb)