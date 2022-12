Usa: Archivio nazionale pubblica migliaia di documenti sull'assassinio di Kennedy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Archivio nazionale degli Stati Uniti ha pubblicato migliaia di documenti e rapporti relativi all'assassinio dell'ex presidente John F. Kennedy. Si tratta della divulgazione più significativa di informazioni sull'assassinio dell'ex presidente dal 2018, e giunge quasi sessant'anni dopo l'uccisione di Kennedy a Dallas. Il presidente Joe Biden ha ordinato la diffusione di 12.879 documenti ieri, alla vigilia della scadenza fissata da una legge del 1992 che ne imponeva la pubblicazione entro ottobre 2017, fatti salvi i singoli casi di informazioni sensibili per la difesa o l'intelligence nazionali. Sia Biden che l'ex presidente Donald Trump avevano firmato decreti per prorogare tale scadenza, innescando una battaglia legale con la Mary Ferrell Foundation, una organizzazione non profit che cura un archivio online dei documenti relativi all'assassinio. Con l'ordinanza firmata ieri, Biden ha stabilito che circa 3.200 documenti rimangano riservati. Dal computo è esclusa inoltre una mole ancora imprecisata di documenti che resta oggetto di revisione da parte delle autorità federali, e che dovrebbe essere pubblicata per quanto possibile entro il 30 giugno 2023. Sino a ieri, l'Archivio nazionale Usa aveva già pubblicato circa 55mila documenti e rapporti relativi all'omicidio dell'ex presidente Kennedy. (Was)