Usa: Twitter sospende i profili di diversi giornalisti (2)

- Al momento, però, non è chiara la ragione della sospensione dei giornalisti, diversi tra i quali sono noti per aver espresso ripetute critiche a Musk e all'indirizzo di Twitter, dopo la recente acquisizione del social media da parte dell'imprenditore. In una nota, la "Cnn" ha definito la sospensione del suo giornalista "impulsiva e ingiustificata", sostenendo che sotto la guida di Musk Twitter sia divenuta una piattaforma "instabile e volatile". Musk ha replicato in prima persona proprio su Twitter: "Criticarmi tutto il giorno va benissimo, ma sottoporre a doxxing la mia posizione in tempo reale e mettere a rischio la mia famiglia non lo è". Musk ha anche allegato il breve video di un incidente verificatosi a suo dire il 14 dicembre, quando un soggetto a volto coperto avrebbe inseguito, bloccato e ripreso l'auto su cui viaggiava il figlio di Musk a Los Angeles, dileguandosi poi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. (Was)