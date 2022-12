Giappone: riprendono le operazioni delle navi da crociera internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori internazionali di navi da crociera hanno ripreso ieri le attività in Giappone, dopo una sospensione di quasi tre anni coincisa con la pandemia di Covid-19. Una nave operata da Mitsui Osk Passenger lines Ltd è salpata da Yokohama, diretta verso l'Oceano indiano. Il ministero del Turismo ha riferito che la nave è la prima nel suo genere a lasciare un porto giapponese dallo scorso novembre, quando il governo aveva anticipato la riapertura dei porti del Paese alle crociere internazionali. Il blocco del turismo navale internazionale era in vigore in Giappone da febbraio 2020, quando la nave da crociera Diamond Princess venne posta in quarantena proprio a Yokohama a causa di un focolaio di Coivd-19 che causò 700 contagi e 13 decessi tra i passeggeri e l'equipaggio. (Git)