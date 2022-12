Usa: Senato approva rifinanziamento temporaneo del governo federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di rifinanziamento temporaneo delle attività del governo federale per l’anno fiscale 2023, a meno di 48 ore dalla scadenza dei fondi stanziati dal Congresso, prevista per la mezzanotte di venerdì 16 dicembre. La misura, già approvata dalla Camera e in attesa della firma del presidente Joe Biden, estenderà i finanziamenti del Congresso per una sola settimana, fino a venerdì 23 dicembre, concedendo ai negoziatori democratici e repubblicani il tempo necessario a definire un accordo e approvare un pacchetto di spesa definitivo, valido sino alla scadenza del prossimo anno fiscale, il 30 settembre 2023. Già il 13 dicembre, il presidente della commissione Appropriazioni del Senato, Patrick Leahy, ha annunciato in una nota il raggiungimento di “una cornice bipartisan e bicamerale che dovrebbe consentirci di concludere un testo di legge omnibus, in grado di ottenere l’approvazione di Camera e Senato ed essere firmato dal presidente”. (Was)