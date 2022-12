Kosovo: premier Kurti, in settimana presenteremo domanda di adesione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo presenterà domanda di adesione all'Unione europea questa settimana. Lo ha annunciato il primo ministro kosovaro Albin Kurti, ripreso dalla stampa serba. "Un anno fa avevamo annunciato che avremmo presentato la domanda di adesione e oggi annunciamo che presenteremo la richiesta di adesione all'Unione europea questa settimana", ha affermato Kurti. Come riportato dai media, il premier kosovaro ha sottolineato che "è giunto il momento di trasformare ufficialmente lo status di Paese potenziale candidato in Paese candidato effettivo all'adesione". "L'Unione europea è una terra di pace e per noi è naturale essere in questa casa", ha detto Kurti. La domanda potrebbe essere presentata durante il prossimo Consiglio europeo di giovedì 15 dicembre. (Alt)