Italia-Argentina: presentata la nuova task force dei "cascos azzurri della cultura" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la storica firma del memorandum di intesa, avvenuta a Roma nel 2016, l'Italia è stata il primo Paese al mondo a istituire e mettere a disposizione dell'Unesco la Task Force dei "caschi blu della cultura", per intervenire in seguito alle emergenze che colpiscono il patrimonio culturale, sia in Italia, sia all'estero. In seguito ai terremoti del centro Italia e Ischia, la Task Force ha individuato i luoghi in cui mettere in sicurezza le opere d'arte, estraendole dalle chiese, dai musei, dagli edifici pubblici e dagli appartamenti privati a rischio di ulteriori danneggiamenti, anche quelli causati dagli agenti atmosferici, collaborando nel coordinamento del loro trasporto. Inoltre, i caschi blu della cultura sono intervenuti in occasione dell'emergenza "acqua alta" che ha colpito Venezia, dopo il terremoto che si è verificato a Barberino di Mugello (Fi) e a livello internazionale in Messico, Albania, Libano e Croazia e ha condotto corsi d'addestramento per le altre forze di polizia e i ministeri locali in Kosovo, Iraq, Equador, Messico, Albania, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Cuba, El- Salvador, Iran, Libia, Palestina, Perù e Qatar. (Com)