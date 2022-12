© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: premier Brnabic, Kfor ed Eulex proteggano i serbi nel nord - La premier serba Ana Brnabic ha lanciato un appello alle missioni internazionali in Kosovo Kfor ed Eulex affinché "facciano il loro lavoro perché i serbi che vivono in Kosovo non si sentono al sicuro". Lo riporta la stampa locale, secondo cui la premier ha inoltre chiesto all'Unione europea di "intervenire per aiutare il rilascio" dell'ex agente di polizia arrestato venerdì scorso, Dejan Pantic. Brnabic ha sottolineato che "il numero di attacchi ai serbi in Kosovo è aumentato del 50 per cento da quando il premier Albin Kurti è salito al potere", aggiungendo che "tutto sarebbe più facile se fosse attuato l'Accordo di Bruxelles", il quale "porterebbe al ritiro dei serbi dalle barricate e al loro ritorno nelle istituzioni del Kosovo", ha aggiunto. La premier serba ha quindi accusato la comunità internazionale di "ascoltare i serbi del Kosovo solo quando sono sulle barricate", e ha sottolineato che gli avvenimenti degli ultimi giorni "possono minacciare gli investimenti stranieri in Serbia, il tasso di occupazione, la crescita di salari e pensioni e i progetti infrastrutturali". "L'interesse di Belgrado è quello di preservare la stabilità in Kosovo, mentre l'interesse di Kurti è quello di creare instabilità", ha detto Brnabic. (segue) (Res)