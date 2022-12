Serbia: premier Brnabic, dichiarazioni Escobar violano risoluzione 1244 dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, affermando che Washington si oppone "categoricamente" al ritorno delle forze serbe in Kosovo, è "tra i politici che violano la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite" e che lo stesso "si è appropriato del ruolo del Consiglio di Sicurezza Onu insieme al ministero degli Esteri tedesco e alla ministra del silenzio Viola von Cramon". Lo ha scritto la premier serba Ana Brnabic in un messaggio su Twitter. Secondo la premier, "non è più necessario che le Nazioni Unite organizzino delle sessioni del Consiglio di sicurezza" perché, come affermato, "questi tre decideranno d'ora in poi su tutte le questioni globali", ha aggiunto. "Vorrei fare una domanda a questi leader", ha continuato Brnabic, "se la Risoluzione 1244 non è più valida, se l'Accordo di Bruxelles non esiste (come dice Kurti), se l'Accordo di Washington non è più di moda e la Carta delle Nazioni Unite non si applica alla Serbia, allora vi chiedo quale accordo, o risoluzione, o principio dovremmo seguire? O dovremmo semplicemente leggere l'oroscopo per indovinare i vostri desideri e contribuire a mantenere la pace nel mondo? Grazie per il tempo che ci dedicate", ha concluso la premier serba nel suo messaggio, "posso solo immaginare quanto sia impegnativo governare il mondo al posto delle Nazioni Unite". (Seb)