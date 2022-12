Ue: presidenza ceca e Parlamento raggiungono accordo su liberalizzazione visti per Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto l'accordo sul progetto di regolamento sull'esenzione dal visto per i titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo. Il testo concordato deve ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di passare alla procedura di adozione formale. Le nuove norme consentiranno ai titolari di passaporti kosovari di recarsi nell'Ue senza visto, per un periodo di soggiorno di 90 giorni su un totale di 180. L'esenzione dall'obbligo di visto si applicherebbe a partire dalla data di inizio del funzionamento del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias) - non prima di novembre 2023 - e comunque non oltre il primo gennaio 2024. (Beb)