Kosovo: inviato Usa Escobar, formazione Associazione municipalità serbe è vincolante

- Per gli Stati Uniti la formazione dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso) è giuridicamente vincolante. Lo ha detto l'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ripreso dall'agenzia di stampa serba "Fonet". "Per gli Stati Uniti l'accordo sulla Zso è legalmente vincolante tra Serbia, Kosovo e Unione Europea. Per noi è un obbligo poiché abbiamo sostenuto quel processo e una parte politica non può ritirarsi unilateralmente da esso", ha affermato Escobar, aggiungendo che "bisogna implementarlo subito". Escobar ha quindi dichiarato di ritenere che le preoccupazioni dei serbi siano "legittime e in alcuni casi giustificate", ma che le barricate nel nord del Kosovo "devono essere rimosse pacificamente da chi le ha erette", e ha aggiunto di essere contrario all'invio dell'esercito serbo nel nord del Kosovo, poiché lui è "contro la militarizzazione del problema". Egli ha quindi invitato i serbi a "tornare nelle istituzioni del nord del Kosovo" e ha infine dichiarato di "vedere progressi e ragioni per essere ottimisti", nelle trattative. (Seb)