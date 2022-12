Infrastrutture: Filt-Cgil a Rixi, per riforma porti indispensabile contributo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualunque scelta, “prima di essere fatta, va condivisa e sottoposta al parere anche di chi rappresenta il mondo del lavoro". Ad affermarlo la Filt Cgil, in merito alle dichiarazioni del viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, sull'avvio di un confronto per una nuova riforma dei porti con i presidenti delle Autorità di sistema portuale, aggiungendo che "va avviato un ragionamento complessivo che coinvolga tutti gli attori del sistema portuale". "È necessario infatti - spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil - con il contributo indispensabile della rappresentanza dei lavoratori, avviare interventi utili per rendere la portualità nazionale, ancor più performante ma senza snaturare l'essenza della legge 84/94, in particolare la natura giuridica delle Autorità di sistema portuale, quale ente pubblico non economico. Dal viceministro Rixi - afferma infine la Filt Cgil - ci aspettiamo, in questa ottica, rapidamente l'avvio di un confronto che coinvolga contestualmente organizzazioni sindacali e associazioni datoriali". (Rin)