Schengen: Michel, possibile ingresso Romania e Bulgaria nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania e la Bulgaria potrebbero entrare nell'area Schengen nel corso del 2023. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante il suo intervento alla conferenza finale del vertice Ue di Bruxelles. "Abbiamo avuto l'occasione di dare il benvenuto alla Croazia e di fare un dibattito politico sulla possibilità dell'ingresso di Romania e Bulgaria. Voglio dire che sono ottimista sul fatto che la decisione su Bulgaria e Romania potrà essere presa nel corso del 2023", ha detto. "Abbiamo assunto un impegno politico a procedere in questo senso, e penso sinceramente che saremo in grado di fare in modo di raggiungere questo obiettivo nel corso del 2023", ha aggiunto. (Brb)