Usa: Senato approva bilancio del 2023 per la politica in materia di difesa

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il bilancio per la politica in materia di difesa per il 2023, inviando il pacchetto da 858 miliardi di dollari al presidente Joe Biden per la firma. La proposta di legge è stata approvata con 83 voti favorevoli e 11 contrari, e delinea i contorni di spesa a disposizione del Pentagono, delle Forze armate e delle relative operazioni e programmi. Il pacchetto include anche un potenziamento dell’assistenza all’Ucraina, un nuovo programma per rafforzare gli aiuti a Taiwan nel campo della sicurezza e un aumento in busta paga per i militari. L’approvazione del budget per la difesa arriva in un momento complesso per il Congresso Usa, mentre i negoziatori democratici e repubblicani sono ancora impegnati nelle trattative per raggiungere un accordo sul rifinanziamento delle attività del governo federale. La Camera ha approvato ieri una estensione dei finanziamenti del Congresso al governo fino a venerdì 23 dicembre, per consentire ai negoziatori di raggiungere un accordo definitivo. (Was)