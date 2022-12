Africa: Usa e Ua annunciano partnership strategica per rafforzare sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Unione africana ribadiscono il loro impegno a rafforzare la sicurezza alimentare nel continente, avviando una partnership strategica tesa a guidare e accelerare il più possibile il sostegno ai Paesi africani. In una dichiarazione congiunta pubblica al termine del summit dei leader Usa-Africa a Washington, le parti hanno spiegato che la collaborazione si baserà sulle iniziative attualmente in corso a livello bilaterale, regionale, multilaterale e non governativo per rafforzare la sicurezza alimentare dei Paesi africani, aiutando il settore privato a fare fronte alle carenze di cibo e fertilizzanti esacerbate dalla guerra in Ucraina. “Gli effetti della pandemia di Covid-19 e della crisi climatica, energetica e alimentare, rafforzati ulteriormente dalla guerra in Ucraina, hanno spinto gli Stati Uniti e i leader africani a prendere provvedimenti e investire concretamente nella risoluzione di questi problemi alla radice”, si legge nel documento, in cui viene ribadita la necessità di collegamenti più efficaci tra le nazioni africane e il mercato agroalimentare globale. (Was)