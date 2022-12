Africa: Usa annunciano aiuti umanitari per due miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha approvato un pacchetto di aiuti umanitari da due miliardi di dollari per assistere le popolazioni africane colpite dalla crisi legata alla pandemia, ai conflitti regionali, alla siccità e agli eventi meteorologici estremi. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso di chiusura al summit dei leader Usa-Africa che si è concluso a Washington giovedì 15 dicembre. “Solo nel Corno d’Africa ci sono quasi 21 milioni di persone che sono a rischio di carestia, a causa di una ondata di siccità tra le peggiori degli ultimi 70 anni: allo stesso tempo, l’Africa occidentale sta affrontando una crisi alimentare devastante”, si legge in una nota della Usaid. (Was)