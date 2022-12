Libia: caso Lockerbie, Dabaiba difende la consegna del sospettato Al Marimi agli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988, “è un criminale e un terrorista che non può essere difeso”. Lo ha dichiarato il premier del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in un discorso pronunciato questa sera. “Chi lo difende, difende un criminale che ha ucciso 259 persone”, ha dichiarato il premier del governo di Tripoli che ha consegnato nelle scorse settimane agli Stati Uniti Al Marimi, suscitando un’ondata di critiche all’interno della Libia. “Attenzione a non lasciarsi coinvolgere nella difesa del terrorismo senza rendersene conto”, ha aggiunto. “Il dossier Lockerbie è stato chiuso completamente, non a causa della politica, ma a causa dei miliardi pagati con denaro libico”, ha affermato Dabaiba. “Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi ha fabbricato direttamente la bomba nell'attentato di Lockerbie”, ha aggiunto Dabaiba, ricordando che negli ultimi 50 anni, la Libia ha collaborato con le autorità statunitensi su questo tema. “Un mandato di arresto dell'Interpol è stato emesso contro Al Marimi, ed è diventato imperativo per noi cooperare per la stabilità della Libia”, ha affermato. Secondo Dabaiba, la consegna di Al Marimi agli Stati Uniti è una procedura “normale in tutti i Paesi e non intacca la sovranità della Libia”. Il premier del governo di Tripoli ha promesso che sarà concesso alla famiglia di Al Marimi di recarsi negli Stati Uniti per fagli visita e assegnare una squadra legale per difenderlo. (segue) (Lit)