Ue: Italia sostiene proposta su summit Ue-vicinato del Sud nel 2023

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sostenuto la proposta spagnola di un summit Ue-vicinato del sud nel corso della presidenza spagnola dell'Ue nel secondo semestre del 2023. È quanto si apprende da fonti diplomatiche Ue. Nel corso della discussione sul vicinato meridionale, stando alle fonti, Meloni ha evidenziato l'importanza di adottare una visione strategica da parte dell'Ue nei confronti dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. L'Italia, a quanto si apprende, riconosce l'importante potenziale dei Paesi dell'area che possono e devono rappresentare un'opportunità per l'Unione, con la quale condivide le stesse sfide, tra cui la migrazione e il tema dei rincari dell'energia. Riguardo alla gestione dei flussi migratori, invece, il presidente Meloni ha sottolineato che la migrazione non può continuare a essere gestita in assenza di una soluzione strutturale in Europa, cercando quindi di evitare un approccio predatorio al fenomeno migratorio. "La migrazione è un tema centrale per Italia", ha dichiarato Meloni durante il dibattito, "un tema complesso su cui gli Stati membri hanno talvolta visioni differenti, ma sul quale è importante dare un segnale politico e un impegno chiaro da parte dell'Ue e, se necessario, anche ponendo il tema al centro di un vertice ad hoc", ha concluso il presidente del Consiglio. (Beb)