Qatar: von der Leyen, corruzione è un reato che va punito, fiducia nella giustizia belga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corruzione è un reato che va punito e perseguito. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza finale del vertice Ue di Bruxelles. "Abbiamo piena fiducia nella giustizia belga. Ma sicuramente eventi come questo, corruzioni come questa, erodono la fiducia delle persone nelle istituzioni", ha detto. "Questo è doloroso e dobbiamo lavorare duramente per guadagnare di nuovo la fiducia delle persone", ha aggiunto. "Il Parlamento ha votato oggi una risoluzione che ha illustrato la strada futura. Non vedo l'ora di lavorare con Roberta Metsola sul punto che riguarda le nostre due istituzioni. Per esempio la creazione di un organismo etico, che ovviamente non riguarda solo le due istituzioni del Consiglio e della Commissione, ma anche le altre istituzioni a livello europeo", ha concluso. (Beb)