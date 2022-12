Ue: von der Leyen, in inverno potenziale buco di 30 miliardi di metri cubi di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo inverno “potremmo dover colmare un potenziale divario di 30 miliardi di metri cubi di gas”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles. “La guerra in Ucraina ha conseguenze devastanti sulle nostre economie, e questa situazione continuerá anche il prossimo inverno”, ha detto, mettendo in guardia contro un contesto di prezzi ancora molto elevati. "È importante non superare le offerte degli altri Stati membri, ma utilizzare il potere di mercato per l'acquisto del gas", ha concluso. (Beb)