Usa: von der Leyen, pacchetto anti-inflazione positivo per clima ma Ue vuole equità

- Il pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso Usa la scorsa estate è positivo, ma l’Europa chiede una maggiore equità. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles. “Generalmente è positivo, perchè per la prima volta gli Stati Uniti investono nella transizione verde: serve peró equitá perchè ci sono alcune parti preoccupanti, come il fatto che vengano privilegiate le produzioni domestiche, o le agevolazioni fiscali che potrebbero penalizzare le aziende europee”, ha detto. L’Europa, ha continuato, deve “fare i suoi compiti, e a gennaio presenteremo una proposta per gli aiuti di Stato, equivalente europeo delle agevolazioni fiscali, più rapida, efficiente e prevedibile”. La presidente ha poi affermato che per avere condizioni di parità all’interno dell’Ue è necessario un elemento di finanziamento. “La risposta a breve termine è potenziare Repower Eu, teso a portare investimenti nelle rinnovabili”, ha concluso. (Beb)