Ucraina: Ue accoglie con favore accordo per 18 miliardi di assistenza finanziaria

- L’Unione europea rimane impegnata a fornire aiuti finanziari all’Ucraina, sostenendone la resilienza e la ricostruzione nel lungo termine. È quanto si legge nella dichiarazione conclusiva pubblicata al termine del vertice Ue a Bruxelles. “In tale contesto, l’Unione ha accettato di fornire assistenza all’Ucraina per 18 miliardi di euro nel 2023”, si legge nel documento, in cui viene anche valutata positivamente l’intesa in seno al G7 per istituire una piattaforma per il coordinamento dei donatori. (Beb)