Difesa: segretario Usa incontra omologo lituano, focus su Ucraina e deterrenza Nato

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono l’omologo lituano, Arvydas Anusauskas, per discutere la situazione in Ucraina e il futuro della collaborazione tra Washington e Vilnius. La discussione, riferisce una nota, si è incentrata sulle necessità dell’Europa nel campo della sicurezza, dedicando particolare attenzione alla capacità di deterrenza della Nato e alle tensioni nella regione indopacifica. Austin ha ribadito il sostegno Usa all’Ucraina, nel quadro dell’invasione russa, ringraziando le autorità lituane per il sostegno fornito a Kiev negli ultimi mesi. (Was)