Egitto-Qatar: premier egiziano presiede celebrazioni 50esimo anniversario relazioni diplomatiche

- Il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha assistito alla celebrazione del 50esimo anniversario dell'inaugurazione delle relazioni diplomatiche con lo Stato del Qatar. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. Questa è la prima volta che i due Paesi lanciano una grande celebrazione alla presenza di alti funzionari egiziani dopo anni di dispute diplomatiche. Madbouly ha tenuto un discorso alla presenza dell'ambasciatore del Qatar in Egitto, Salem Mubarak Al Shafi, di numerosi ministri, alti funzionari egiziani e ambasciatori di Paesi stranieri. “I leader dei due Paesi intendono spingere le relazioni verso nuovi orizzonti e coordinare visioni e posizioni al fine di migliorare le capacità dei due paesi, e le capacità arabe in generale, nell'affrontare le attuali sfide regionali e internazionali”, ha detto il primo ministro. “Le crescenti sfide richiedono ai nostri Paesi arabi di dare priorità alla cooperazione, al coordinamento, unire gli sforzi, rifiutare il disaccordo e lavorare diligentemente per sostenere i valori di pace, sicurezza e stabilità, secondo le regole del rispetto reciproco, e sforzarsi di raggiungere lo sviluppo e la prosperità per i popoli”, ha aggiunto Madbouly. Il premier egiziano ha invitato tutti i funzionari e gli uomini d'affari dei due Paesi a promuovere investimenti congiunti, commercio interno, turismo e cooperazione in progetti strategici, settori dei trasporti e servizi finanziari.(Cae)