Reddito cittadinanza: Landini, governo non dice cosa succederà per 660 mila persone tra 8 mesi

- Il governo ha detto che “tra otto mesi non ci sarà più il Reddito di cittadinanza per 660 mila persone senza dire cosa succederà”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “Porta a porta” in onda questa sera su Rai 1. Le 660 mila persone che vengono definite occupabili “sono generalmente persone che arrivano alla terza media, che da anni non lavorano, che hanno in casa familiari fragili e quindi non sarebbero in condizione di lavorare”, ha sottolineato Landini, che ha aggiunto: “È sotto gli occhi di tutti che la povertà è aumentata. Per le persone che da anni non lavorano, c’è bisogno di costruire un percorso; le politiche attive non sono state fatte”. (Rin)