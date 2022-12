Libia: caso Lockerbie, Dabaiba difende la consegna del sospettato Al Marimi agli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Dabaiba giungono dopo che oggi la procura generale della Libia ha avviato un’indagine sulla estradizione di Al Marimi che è avvenuta al di fuori dei quadri legali, secondo quanto reso noto dall’ufficio del procuratore generale Al Siddiq al Sour. Intanto, l'Unione generale degli avvocati in Libia intende formare una squadra per difendere l’uomo estradato negli Stati Uniti dopo essere stato prelevato da uomini armati dalla sua abitazione nella zona di Abu Salim alcune settimane fa. Gli avvocati libici intendono “dare seguito alle indagini in corso presso l'Ufficio del procuratore generale sulla denuncia presentata dal figlio” del sospettato, si legge in una nota. Intanto Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi potrebbe comparire in un’aula di tribunale negli Stati Uniti già lunedì 19 dicembre. (Lit)