Lavoro: Landini, serve vera riforma fiscale, voucher schiaffo a diritti

- Oggi se uno vuole davvero difendere il potere d'acquisto dei salari “si deve porre il problema di aumentare la riduzione del cuneo contributivo e serve una vera riforma fiscale, cosa che in realtà non si fa, anzi. Vengono reintrodotti i voucher che io credo siano uno schiaffo in faccia al diritto al lavoro”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “Porta a porta” in onda questa sera su Rai 1. “Incentivare ulteriormente la precarietà è un danno per giovani e per il Paese”, ha aggiunto Landini, sottolineando come i lavoratori dipendenti e i pensionati “non hanno un euro di ritorno” dalla manovra finanziaria. (Rin)