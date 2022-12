Nicaragua: Onu denuncia aumento repressione e chiede liberazione 225 prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, ha denunciato l'intensificarsi negli ultimi mesi della repressione governativa in Nicaragua e chiesto il rilascio "immediato" delle 225 persone che restano "detenute arbitrariamente" a causa del dissenso contro il governo di Daniel Ortega. Nella sua periodica analisi della situazione in Nicaragua, l'Alto Commissario ha lamentato in particolare le condizioni "precarie" in cui sono detenuti i prigionieri politici, nonché il trattamento "umiliante e degradante" a cui sono sottoposti i loro familiari. In questo senso ha denunciato la detenzione dei parenti degli oppositori come misura di pressione su questi ultimi. All'elenco degli "eventi preoccupanti" si aggiunge anche la cancellazione di oltre 3mila organizzazioni non governative (Ong), la chiusura di quasi trenta testate di informazione, oltre alla vessazione di attivisti, clero o giornalisti. (segue) (Mec)