Nicaragua: Onu denuncia aumento repressione e chiede liberazione 225 prigionieri politici (2)

- Turk ha poi denunciato "lo sforzo sistematico per soffocare oppositori e dissidenti" concretizzato recentemente in un ondata di arresti nei mesi che hanno preceduto i vari processi elettorali. Le elezioni amministrative di novembre, infatti, "hanno avuto elementi di un esercizio autocratico", ha aggiunto l'alto commissario. "Il giorno delle elezioni è stato caratterizzato da atti di intimidazione, con posti di blocco allestiti intorno ai seggi elettorali per perseguire gli elettori. Alle persone percepite come oppositori politici è stato invece negato l'accesso ai seggi elettorali", ha affermato. L'eco della crisi politica in Nicaragua si estende oltre i suoi confini. Tra gennaio e ottobre, il Costa Rica ha presentato 70mila nuove domande di asilo, mentre circa 147mila nicaraguensi sono stati intercettati alle frontiere statunitensi. Turk ha chiesto "misure di protezione internazionale" per queste persone che che "sono state costrette a lasciare" il Paese centroamericano, rivolgendo un appello a una comunità internazionale dalla quale il Nicaragua "ha continuato ad isolarsi" in questi mesi (Mec)