Qatar 2022: nella sfida Argentina-Francia a vincere sarà Doha (2)

- La storia dei mondiali in Qatar e del suo emiro Tamim bin Hamad Al Thani va di pari passo con quella del Psg, squadra acquistata nel 2011 dalla Qatar Sport Investment presieduta dal potente Nasser bin Ghanim Al Khelaifi, patron del gruppo media “beIN” e membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità per gli investimenti del Qatar (Qia), uno dei fondi sovrani più importanti del mondo con attività che si aggirano intorno ai 450 miliardi di dollari. Vale la pena di ricordare, in tal senso, che l'assegnazione della Coppa del Mondo 2022 al Qatar fu al centro di numerose polemiche e speculazioni che portarono anche all'apertura di un'inchiesta della procura di Parigi su un presunto accordo "segreto" tra Francia e Qatar. Come rivelato nel 2015 dall'allora presidente della Fifa, Josep Blatter, agli inquirenti dell'Fbi che indagavano sul sistema di corruzione interna che terremotò alle fondamenta il massimo organismo politico del calcio, il 23 novembre 2010 ci fu un pranzo "segreto" all’Eliseo al quale parteciparono l’allora presidente francese Nicolas Sarkozy, l'allora numero uno dell’Uefa Michel Platini e il figlio di Hamad bin Khalifa al Thani, Tamim, all’epoca dei fatti principe ereditario, oggi emiro. (segue) (Res)