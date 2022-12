Governo: palazzo Chigi, convocato Cdm domani alle ore 12, codice appalti all'odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato il giorno 16 dicembre alle ore 12:00, a palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno. Decreto legislativo: Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici – esame preliminare (Presidenza – Infrastrutture e Trasporti). Decreto legislativo: riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 - esame definitivo (Presidenza). Decreto legislativo: riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 - esame definitivo (Salute). Leggi regionali. Varie ed eventuali. (Rin)