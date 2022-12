Fisco: Landini, tasse diverse in base a rapporto di lavoro è follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione per cui una partita Iva che ha 85 mila euro paga il 15 per cento di tasse e un lavoratore dipendente che prende quella cifra lì paga il 43 per cento credo sia una follia. “Il principio dovrebbe essere che a parità di reddito, ognuno deve pagare in base a quello che prende e non tasse diverse a seconda al rapporto di lavoro che ha”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “Porta a porta” in onda questa sera su Rai 1. “Il problema vero è di fare una riforma fiscale che introduca un sistema diverso, facendo una vera lotta all'evasione fiscale”, ha aggiunto Landini. (Rin)