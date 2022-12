Cultura: proseguono le luci di Natale dal centro alla periferia di Roma, teatro musica e danza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma Roma non è solo Natale. Diverse infatti le mostre a disposizione degli utenti. Il Parco archeologico del Colosseo presenta "Il viaggio di Enea. Da Troia a Roma", ideata e organizzata in collaborazione con l'Associazione Rotta di Enea per promuovere e diffondere la conoscenza del mito di Enea e dell'Itinerario Culturale "Rotta di Enea" certificato dal Consiglio d'Europa nel 2021. L'esposizione, curata da Alfonsina Russo, Direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Roberta Alteri, Nicoletta Cassieri, Daniele Fortuna, Sandra Gatti, sarà visitabile dal 15 dicembre 2022 presso il Tempio di Romolo al Foro Romano. Ha aperto lo scorso 13 dicembre l'esposizione "Stefano Lazzari. Tra le mura" ospitata al Museo delle Mura. Un omaggio allo straordinario sito archeologico di Porta Appia, o di San Sebastiano, uno spazio tra i più suggestivi di Roma e naturale museo di se stesso, ma anche scenario perfetto per dialoghi contemporanei. Lazzari ha realizzato due serie di dipinti, otto tondi e un polittico di quattordici elementi, in tutti i casi tempere su tavola, che ripropongono scorci inusuali del museo, come farebbe un turista curioso attratto da dettagli minimi che estrapolati, manipolati e ingranditi possono diventare materiale instagrammabile oppure una sequenza pittorica inaspettata e dal sapore Pop. (segue) (Rer)