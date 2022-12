Cultura: proseguono le luci di Natale dal centro alla periferia di Roma, teatro musica e danza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vita e la cultura a Roma tra la fine degli anni Venti e il 1940, nella prospettiva specifica dei "Romanisti", ossia studiosi, accademici e cultori della città, è al centro della mostra "I romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940)", ospitata fino al 4 giugno 2023 al Museo di Roma in Trastevere. L'esposizione, a cura di Roberta Perfetti e Silvia Telmon, è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, con la collaborazione del Gruppo dei Romanisti. Organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Forte di 20.000 visitatori la mostra "Lucio Dalla - Anche se il tempo passa" è stata prorogata, al Museo dell'Ara Pacis, fino al 5 febbraio. La nuova Stagione di Balletto del Teatro dell'Opera di Roma si aprirà domenica con il Don Chisciotte di Laurent Hilaire diretto dal M° David Garforth. Tratto dal romanzo di Miguel de Cervantes, il balletto è presentato con i costumi disegnati da Francesco Zito. Infine altri due appuntamenti. Domani alla libreria Nuova Europa I Granai Alberto Angela incontra i lettori e firma le copie di "Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore". Al teatro Petrolini, in via Rubattino 5, dal 19 al 21 dicembre si alzerà il sipario su "Per un mondo migliore" con la regia di Margarita Smirnova e le musiche dal vivo del Maestro Paolo Gatti. (Rer)